Cocciaretto-Osorio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Elisabetta Cocciaretto sfiderà Camila Osorio nel primo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. L’azzurra va a caccia della seconda vittoria in carriera su erba e lo farà da sfavorita. Osorio è infatti reduce da un buon torneo a Eastbourne, dove ha vinto tre match tra qualificazioni e main draw, e può vantare più esperienza su questa superficie. Elisabetta ha invece raggiunto il secondo turno a Londra lo scorso anno, battendo la connazionale Trevisan, mentre quest’anno nell’unico torneo disputato su erba si è arresa a Katerina Siniakova, futura campionessa a Bad Homburg. Nonostante la vittoria nell’unico precedente, l’azzurra scenderà in campo sfavorita.

Cocciaretto e Osorio scenderanno in campo oggi, lunedì 3 luglio come quarto match sul Campo 7 dalle 12:00 italiane (al termine di Kecmanovic-Schwartzman). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.