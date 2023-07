Stefanini-Kontaveit in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Lucrezia Stefanini affronterà Anett Kontaveit nel primo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Lucrezia per la seconda volta in carriera e in questa sua splendida stagione 2023 conquista il tabellone principale di uno slam. Un traguardo arrivato dopo due convincenti affermazioni ai danni di Alves e Hon (contro la quale aveva perso nettamente solamente poco più di un mese fa), prima di compiere una bell’impresa contro la veterana Su-Wei Hsieh. Un incontro tra due giocatrici che giocano tutti i colpi, da entrambi i lati, a due mani e ne è uscito un match emozionante e al cardiopalma, in cui l’azzurra ha anche annullato un match point prima di imporsi al tie-break decisivo.

Ora il sorteggio le ha dato in sorte Anett Kontaveit, che sui campi dei Championships giocherà il suo ultimo torneo della carriera, purtroppo destinata a finire anticipatamente a causa dei problemi alla schiena.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Stefanini e Kontaveit scenderanno in campo lunedì 3 luglio non prima delle 18:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.