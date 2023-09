Sonego-Humbert oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Pechino 2023

Lorenzo Sonego sfiderà Ugo Humbert al primo turno dell’ATP 500 di Pechino 2023, torneo in programma sul cemento cinese. Sarà il francese, numero 36 del mondo, l’avversario contro cui debutterà Sonego, reduce da un paio di belle vittorie in Coppa Davis e determinato a far bene. Lorenzo ha appena perso circa 20 posizioni in classifica visto che gli sono scaduti i punti di Metz dello scorso anno, ergo vuole chiudere al meglio la stagione per risalire la classifica. Secondo i bookmakers, sarà Humbert a partire leggermente favorito, anche se il match si prospetta particolarmente equilibrato. Sonego è avanti 2-1 nei precedenti e si è imposto in entrambe le occasioni nel 2023, ma sempre sulla terra rossa.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sonego e Humbert scenderanno in campo oggi, giovedì 28 settembre, alle ore 06:30 italiane sul Campo Diamond. La diretta televisiva del torneo di Pechino è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo di Pechino garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sui tre italiani) per tutto l’arco della settimana.