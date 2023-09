Liga 2023/24: il Real Sociedad passa a Valencia. Pari fra Cadice e Rayo Vallecano

Turno infrasettimanale ce è andato in scena anche in Liga. I due posticipi del campionato spagnolo sono stati quelli fra Valencia e Real Sociedad e Cadice e Rayo Vallecano. Nel primo match i padroni di casa hanno dovuto concedere i tre punti al Real Sociedad che si è visto in formato Champions League. Gli uomini di Alguacil hanno messo in atto una partita da grande squadra che gli ha permesso di prendersi il bottino pieno dei tre punti. Al 32esimo è arrivato il gol partita di Fernandez che alla fine è valso i tre punti che proiettano il Real Sociedad nelle zone alte della classifica di Liga. Nell’altra partita di serata, scialbo pareggio fra Cadice e Rayo Vallecano. Le due squadre hanno cercato di trovare la via della rete, ma alla fine le due belle difese con due squadre in salute, hanno avuto la meglio con il match che si è chiuso sullo 0-0.