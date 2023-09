Tabellone Atp Pechino 2023: tornano Alcaraz, Sinner e Medvedev. Presenti anche Musetti e Sonego

Torna in calendario dopo tre anni di assenza il torneo ATP 500 di Pechino e lo fa con un tabellone di altissimo livello. Un sorteggio che si è svolto alla presenza di Jannik Sinner, che è uno dei tre azzurri nel main draw del torneo. Jannik esordirà contro il britannico Daniel Evans, mentre Musetti dovrà vedersela contro Khachanov ed infine Lorenzo Sonego sarà l’avversario di Humbert. Di seguito il tabellone completo, con Alcaraz e Medvedev prime teste di serie.

TABELLONE ATP 500 PECHINO 2023

PRIMO TURNO

(1) Alcaraz vs (Q)

Khachanov vs Musetti

(Q) vs Etcheverry

Struff vs (7) Ruud

(3) Rune vs Auger-Aliassime

(WC) McDonald vs Dimitrov

(WC) Shang vs (SE) Nishioka

Evans vs (6) Sinner

(8) Zverev vs Schwartzman

Davidovich Fokina vs (WC) Zhou

(Q) vs (Q)

Jarry vs (4) Tsitsipas

(5) Rublev vs Norrie

Humbert vs Sonego

De Minaur vs Murray

Paul vs (2) Medvedev