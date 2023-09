Atp Pechino 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Sinner, Musetti e Sonego

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’Atp 500 di Pechino 2023, torneo che si svolge da giovedì 28 settembre a mercoledì 4 ottobre sui campi in cemento in Cina. Campo di partecipazione di altissimo livello per quest’evento che non si disputava dal 2019. Presenti tutti i big, da Carlos Alcaraz a Daniil Medvedev, passando per l’azzurro Jannik Sinner. Basti pensare che gli unici due top 10 assenti sono Novak Djokovic (che salterà la tournée asiatica) e Taylor Fritz, che rientrerà direttamente a Shanghai. I tennisti italiani al via in realtà sono ben tre, dato che prenderanno parte al torneo anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.

La diretta televisiva del torneo di Pechino è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo di Pechino garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sui tre italiani) per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA TV ATP 500 PECHINO 2023

SUPERTENNIS

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE – LIVE alle ore 08.30, 10.30 e 13.30; replica alle 21.30 (primo turno)

VENERDÌ 29 SETTEMBRE – LIVE alle ore 06.30, 08.30, 10.30 e 13.30; replica alle 19.00 e 21.15 (primo turno)

SABATO 30 SETTEMBRE – LIVE alle ore 06.30, 08.30 e 15.00; replica alle 21.15 (secondo turno)

DOMENICA 1 OTTOBRE – LIVE alle ore 10.30 e 13.30; replica alle 19.00 e 21.15 (secondo turno)

LUNEDÌ 2 OTTOBRE – – LIVE dalle ore 06.30 (quarti di finale)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE – – LIVE alle ore 10.30 (semifinali)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE – LIVE alle ore 13.30 (finale)