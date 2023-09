Arnaldi-Wolf oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Pechino 2023

Matteo Arnaldi affronterà J.J. Wolf al primo turno dell’ATP 500 di Pechino 2023, torneo in programma dal 28 settembre al 4 ottobre. Ennesimo bel risultato in stagione per il tennista sanremese, ormai sempre una realtà più consolidata del circuito maggiore. Matteo ha superato in maniera brillante le qualificazioni di quello che può considerarsi senza dubbio l’ATP 500 con il miglior campo partecipanti della stagione. Prima una vittoria sofferta contro Galan, poi una agevole ai danni di un altro top-50 come l’australiano Vukic. Ora il sorteggio non è stato così malvagio, considerando che una delle alternative era rappresentata dal pescare Carlos Alcaraz. Contro Wolf il nostro può giocarsela alla grande.

Arnaldi e Wolf scenderanno in campo oggi, giovedì 28 settembre, alle ore 08:00 italiane sul Campo Lotus. La diretta televisiva del torneo di Pechino è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo di Pechino garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sui tre italiani) per tutto l’arco della settimana.