Slalom maschile Kitzbuehel 2024, risultati e classifica: vittoria per Strasser davanti a Jakobsen e Yule, nono Sala

Grande vittoria di Linus Strasser nello slalom di Kitzbuehel 2024, valido per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Il tedesco, che vive e si allena proprio nella cittadina austriaca, trova il terzo successo nella disciplina in carriera, dopo le vittorie di Zagabria nel 2021 e di Schladming nel 2022, grazie ad una seconda manche strepitosa sulla Ganslern. Secondo posto a 14 centesimi per Kristoffer Jakobsen, in testa al termine della prima manche. Completa il podio lo svizzero Daniel Yule, vincitore qui nella passata stagione. Quarto Manuel Feller, che però conquista punti importanti in ottica Coppa del Mondo di specialità, che lo vede leader con oltre 200 punti di vantaggio. Quinto Dave Ryding grazie ad una grande seconda manche, che conferma il feeling speciale del britannico con questa pista, che l’ha visto vincitore nel 2022.

Miglior risultato di carriera per il francese Amiez in sesta posizione, davanti a Loic Meillard. Nono posto e miglior risultato azzurro per Tommaso Sala, che trova una convincente seconda manche e recupera tre posizioni. Completa la top10 lo svizzero Rochat. Per quanto riguarda gli altri italiani, Alex Vinatzer chiude in 16esima posizione, miglior risultato stagionale in slalom. Segnali di crescita dunque per il classe ’99, che non può però considerarsi soddisfatto perché ha nelle gambe risultati decisamente migliori. Inforca invece Simon Maurberger, che era 28esimo dopo la prima manche.

CLASSIFICA FINALE:

STRASSER Linus GER 1:40.36 JAKOBSEN Kristoffer SWE +0.14 YULE Daniel SUI USA +0.20 FELLER Manuel AUT +0.79 RYDING Dave GBR +0.96 AMIEZ Steven FRA +1.51 RASCHNER Dominik AUT +1.53 MEILLARD Loic SUI +1.84 SALA Tommaso ITA +1.96 ROCHAT Marc SUI +2.05

16. VINATZER Alex ITA +2.43

DNF MAURBERGER Simon ITA