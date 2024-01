Sci alpino, Sala nono nello slalom Kitzbuehel: “Bella soddisfazione dopo le critiche”

Tommaso Sala è il migliore degli azzurri nello slalom di Kitzbuehel, in Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. Il milanese ha chiuso al nono posto sulla pista denominata Ganslern, grazie ad un ottima seconda manche che gli ha consentito di guadagnare tre posizioni. “Un risultato che voglio vedere come una soddisfazione personale dopo le critiche di Wengen – ha detto Sala ai microfoni di Rai Sport -. Ci tengo a ribadire che non sono agitato e mi sono sentito lucido lungo tutto il corso della prova odierna. Penso di avere completato una buona seconda manche, ma devo cercare di migliorare”. La vittoria è andata al tedesco Linus Strasser, che in rimonta si è messo alle spalle Kristoffer Jakobsen e Daniel Yule.

