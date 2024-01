LIVE – Slalom maschile Kitzbuehel 2024: prima e seconda manche in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dello slalom maschile di Kitzbuehel 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il contingente tricolore torna in pista dopo gli sprazzi di luce lasciati intravedere la scorsa settimana a Wengen. Protagonisti sette azzurri sulla Ganslern: Corrado Barbera, Matteo Canins, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Tommaso Sala e Alex Vinatzer. Assente per infortunio uno degli idoli di casa ovvero Marco Schwarz. A regalare una gioia al pubblico ci proverà il suo connazionale Manuel Feller.

Quest’ultimo, infatti, attualmente occupa il primo posto nella graduatoria di specialità. Insieme a lui si giocheranno il podio il croato Filip Zubcic, il transalpino Clement Noel, il greco AJ Ginnis e i norvegesi Henrik Kristoffersen, Timon Haugan e Alexander Steen Olsen. Da tenere d’occhio anche il britannico Dave Ryding, l’elvetico Loic Meillard e il teutonico Linus Strasser. Sportface.it seguirà lo slalom maschile di Kitzbuehel 2024, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale di entrambi i segmenti di gara. La prima manche prenderà il via alle ore 10.30 mentre la seconda manche scatterà alle ore 13.30.

