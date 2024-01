Slalom maschile Kitzbuehel 2024, risultati e classifica prima manche: sorpresa Jakobsen davanti a tutti, indietro Sala e Vinatzer

Kristoffer Jakobsen davanti a tutta nella prima manche dello slalom di Kitzbuehel 2024, valido per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Grande sorpresa per lo svedese, sceso con il pettorale numero 20, che trova finalmente la manche perfetta dopo una stagione costellata da diversi errori e fa segnare il crono di 50.09. Seconda posizione a 5 centesimi per Daniel Yule, che per lungo tempo ha assaporato la vetta. Terzo posto per il beniamino di casa Manuel Feller, staccato di 23 centesimi. Lotta apertissima per il podio, con Strasser quarto a 4 decimi, seguito da Noel a 42. Più indietro Meillard, Amiez, Rochat e Raschner. Gara caratterizzata da tante uscite, infatti sono ben 32 gli atleti che non sono arrivati al traguardo, a cui si aggiunge Zenhausern che non è partito. Qualificato con il 30esimo tempo il norvegese Kristoffersen, che quindi partirà per primo anche nella seconda manche.

Per quanto riguarda l’Italia il miglior risultato è il 12esimo posto di Tommaso Sala a 1.27, seguito da Alex Vinatzer, 21esimo a 1.68 da Jakobsen. Qualificato anche Simon Maurberger, che trova il 28esimo posto staccato di 2.37. Eliminati invece Matteo Canins e Corrado Barbera, che fanno segnare gli ultimi due tempi tra gli atleti arrivati, 36esimo e 37esimo. Fuori invece Stefano Gross e Tobias Kastlunger.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

JAKOBSEN Kristoffer SWE 50.09 YULE Daniel SUI USA +0.05 FELLER Manuel AUT +0.23 STRASSER Linus GER +0.40 NOEL Clement FRA +0.42 MEILLARD Loic SUI +0.99 AMIEZ Steven FRA +1.00 ROCHAT Marc SUI +1.05 RASCHNER Dominik AUT +1.14 MAJOR Billy GBR +1.23 RYDING Dave GBR +1.23

12. SALA Tommaso ITA +1.27

21. VINATZER Alex ITA +1.68

28. MAURBERGER Simon ITA +2.37

36. CANINS Matteo ITA +3.72

37. BARBERA Corrado ITA +3.96

DNF GROSS Stefano ITA

DNF KASTLUNGER Tobias ITA