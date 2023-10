Sinner-Rublev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Andrey Rublev nella semifinale dell’ATP 500 di Vienna 2023 (cemento indoor), torneo di scena sui campi della capitale austriaca. Dopo Shelton e Sonego, il numero uno d’Italia ha mietuto un’altra vittima, ovvero Frances Tiafoe, sconfitto per 6-3 6-4. Sinner è così approdato in semifinale ed ha centrato la 54^ vittoria stagionale, eguagliando il record italiano stabilito da Corrado Barazzutti nel 1978. A separarlo dalla finale è rimasto solo Rublev, vittorioso ai danni di Sascha Zverev dopo una battaglia di tre set. Il russo sta vivendo un buon momento di forma, ma soffre il gioco di Jannik tanto che nei cinque precedenti ha perso tre volte e le due vittorie sono arrivate solo per ritiro. Sinner non dovrà però prendere l’impegno sottogamba visto che Rublev non smette di sorprendere. In palio il pass per la finale contro Tsitsipas o Medvedev.

SEGUI IL LIVE DI SINNER-RUBLEV

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Rublev scenderanno in campo oggi (sabato 28 ottobre). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata sul Center Court, con inizio fissato non prima delle ore 15.30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming.

Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sky Sport trasmetterà in diretta l’appuntamento austriaco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la semifinale tra Sinner e Rublev attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.