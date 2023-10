Atp Vienna 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money dell’ATP 500 di Vienna 2023, torneo di scena da lunedì 23 a domenica 29 ottobre sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Tre i tennisti azzurri al via: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Insieme a loro anche i due russi Daniil Medvedev ed Andrey Rublev, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Frances Tiafoe. In gara c’è anche il padrone di casa Dominic Thiem, entrato in tabellone grazie all’ausilio di una wild card da parte degli organizzatori. Il prize money totale dell’ATP 500 di Vienna 2023 corrisponde a 2.559.790 euro, di cui 450.650 andranno a colui che alzerà al cielo il trofeo. A completare il bottino ci saranno ben 500 punti valevoli per il ranking maschile.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI ATP VIENNA 2023

PRIMO TURNO – € 18.795 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 35.245 (45 punti)

QUARTI DI FINALE – € 66.025 (90 punti)

SEMIFINALE – € 129.225 (180 punti)

FINALE – € 242.480 (300 punti)

VINCITORE – € 450.650 (500 punti)