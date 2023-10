Giana Erminio-Pro Sesto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giana Erminio-Pro Sesto, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro salvezza fra due squadre che si trovano nella zona centrale della classifica e che cercheranno in questa stagione di chiudere il discorso salvezza il prima possibile. Si parte dalle 18.30 di sabato 28 ottobre 2023. La partita sarà trasmessa su SKY SPORT e su NOW TV.