Pergolettese-Legnago oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pergolettese-Legnago, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Match di metà classifica quello fra Pergolettese e Legnago, con entrambe le squadre che mirano a rimanere lontano dalla zona calda della classifica. Un successo per una delle due sarebbe vitale e potrebbe proiettare le squadre nei quartieri alti della classifica. Si parte alle 18.30 di sabato 28 ottobre 2023, con la diretta del match che sarà proiettata su SKY SPORT oltre che su NOW TV.