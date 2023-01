Highlights e gol Chelsea-Manchester City 0-1: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 23

Il video dei gol e degli highlights di Chelsea-Manchester City, match valevole per la diciannovesima giornata della Premier League 2022/2023. i ragazzi di Guardiola vincono per 1-0 grazie alla rete di Mahrez nella ripresa. Un successo fondamentale per Haaland e compagni che, approfittando dello 0-0 casalingo dell’Arsenal con il Newcastle, si riportano a cinque punti. Per il Chelsea di Potter invece è notte fonda: decimo con venticinque punti.