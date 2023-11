Sinner inaugura le Atp Finals 2023: il suo percorso a Torino comincia contro un acciaccato Tsitsipas

L’attesa è finita: Jannik Sinner è finalmente pronto a scendere in campo in un Pala AlpiTour gremito di tifosi pronti a sostenerlo a gran voce. Il tennista azzurro si è qualificato per la prima volta alle Atp Finals – nel 2021 subentrò come riserva dopo il ritiro di Berrettini – ed inizierà la sua avventura contro Stefanos Tsitsipas, che invece è alla quinta partecipazione consecutiva al torneo di fine anno. Impegno più che alla portata per Jannik, che ha chiuso la stagione in bellezza, vincendo i prestigiosi Atp 500 di Pechino e Vienna, ed è sicuramente tra i principali candidati per spingersi fino in fondo a Torino. Guai però a sottovalutare il greco – che nel 2018 a Londra si laureò maestro -, specialmente in un torneo come le Atp Finals con una formula del genere in cui anche il minimo passo falso può risultare fatale.

In carriera, Sinner ha disputato due partite alle Atp Finals, entrambe nel 2021, battendo Hurkacz con un doppio 6-2 prima di arrendersi a Medvedev. Quest’anno però le aspettative saranno diverse, così come le ambizioni e le reali possibilità di Sinner, che sulla carta parte dietro solo a Novak Djokovic nel girone. Fondamentale dunque iniziare bene e mettere subito un tassello importante in ottica qualificazione. L’azzurro sta vivendo un buon momento di forma e sarà favorito sia dalle condizioni di gioco visto che si gioca sul cemento indoor, superficie dove Jannik si esprime al meglio, che dal sostegno del pubblico di casa, sempre prezioso in certi contesti. Poco importa che nei precedenti sia Tsitsipas a condurre per 5-2. Jannik è infatti cresciuto parecchio di recente tanto che ha vinto l’ultima sfida, lo scorso febbraio sul cemento indoor di Rotterdam.

Non un esordio semplice invece per Tsitsipas, che ha vissuto una stagione tutt’altro che eccezionale, specialmente se si esclude la finale degli Australian Open raggiunta a inizio anno, a cui non è riuscito a dar continuità. Pur senza particolari acuti, il greco è riuscito a trovare una discreta continuità ed a qualificarsi per il Master, dove se la vedrà subito contro il beniamino di casa. Così come per Jannik, anche per Tsitsipas si tratta di un match cruciale. Il motivo? In caso di sconfitta, salvo casi speciali, bisognerà sconfiggere un certo Novak Djokovic per sperare di passare il turno.

Il greco però non ci arriva affatto bene all’appuntamento, almeno dal punto di vista fisico. Negli ultimi due giorni ha infatti dovuto interrompere i propri allenamenti a causa di un problema fisico, apparentemente alla schiena. Di certo non il miglior modo per preparare un appuntamento così importante. Tsitsipas per il momento non si è espresso in merito, ma con ogni probabilità stringerà i denti e scenderà in campo. Fatto sta che le sue condizioni fisiche potranno rappresentare una variabile non indifferente nell’incontro. Appuntamento dunque alle ore 14:30 per il primo match di una lunga serie che culminerà con l’incoronazione del nuovo ‘maestro’.