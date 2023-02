Sci alpino, Team Event Mondiali Courchevel/Méribel 2023: Austria, Germania e Norvegia per l’oro

Si torna in pista ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Terminata la settimana dedicata alle discipline veloci è il momento del Team Event, il parallelo a squadre, in programma alle ore 12.15 sulla Roc de Fer. L’Italia va a caccia del podio con Lara Della Mea, Asja Zenere, Beatrice Sola, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti. Ma chi sono i favoriti?

IL CALENDARIO COMPLETO

I RISULTATI DELLE GARE

LA CLASSIFICA DELLE NAZIONI

I FAVORITI – L’Austria, campionessa olimpica a Pechino, sembra la squadra favorita per la medaglia d’oro con Brennsteiner, Gritsch, Gstrein, Liensberger, Raschner e Scheib. A difendere il titolo iridato ci sarà la Norvegia (Haugan, Lysdahl, Nestvold-Haugen, Stenn Olsen, Stjernesund, Tviberg), vincitrice ai Mondiali 2021 e terza a Pechino, ma occhio che alla Germania con Duerr, Filser, Gratz, Hilzinger, Schmid e Strasser. Formazioni che fanno paura, con fenomeni della disciplina come Liensberger e Strasser. Difficile il podio per l’Italia, ma può succedere di tutto.