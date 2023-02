Atp Buenos Aires 2023, Fognini subito fuori: l’azzurro cede il passo a Djere

Fabio Fognini è stato sconfitto in due set da Laslo Djere nel primo turno dell’Atp 250 di Buenos Aires 2023. Niente sfida con Carlos Alcaraz dunque per l’azzurro, che esce di scena all’esordio in terra argentina e lo fa con il punteggio di 6-4 6-4 dopo 1h33′ di gioco. Il tennista ligure è apparso sicuramente più a suo agio rispetto alla prestazione sfoggiata in Australia, ma probabilmente non è ancora al meglio dal punto di vista fisico.

CRONACA – Eppure le occasioni non sono mancate visto che nel primo set ha avuto ben tre palle break nel sesto game per portarsi avanti. Purtroppo non è riuscito a sfruttarle e poco dopo ha ceduto la battuta, subendo il break decisivo ai fini del 6-4 finale. Più rocambolesca la seconda frazione, in cui il serbo ha strappato il servizio all’avversario nel terzo gioco ed è stato bravo ad annullare due chance del contro break nel game seguente. Fabio ha avuto palla break anche sul 2-3, ma non è riuscito a convertirla e pochi minuti dopo ha subito un altro break. Nel momento di ricevere per il match, però, ferito nell’orgoglio, ha recuperato uno dei due break di svantaggio e prolungato il match. Complice un problema fisico, tuttavia, si è dovuto arrendere per 6-4, salutando Buenos Aires anzitempo.