Biathlon, individuale maschile Mondiali Oberhof 2023: Johannes Boe a caccia del quarto oro

Terminata la pausa si ritorna in pista a Oberhof per i Mondiali 2023 di biathlon. Dopo staffetta, sprint e inseguimento è il momento di dare spazio all’individuale, in programma alle ore 14.30 sulle nevi tedesche. 20 km da vivere tutti d’un fiato, con ben 108 atleti al via. Per l’Italia saranno in cinque: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni.

IL CALENDARIO COMPLETO

I FAVORITI – Johannes Boe punta alla quarta medaglia d’oro di fila. Il norvegese continua a dominare, così come in Coppa del Mondo, rendendo le cose impossibili agli avversari. La lotta per le altre medaglie è però aperta, anche se la Norvegia è decisamente in grande forma dall’inizio della rassegna iridata; Sturla Holm Laegreid potrebbe impensierire il compagno di squadra andando a caccia di un altro risultato importante dopo il terzo posto nella sprint, con un solo errore al poligono, e il secondo nell’inseguimento. E’ in forma anche Tarjei Boe, argento nella sprint e quarto nell’inseguimento, ma occhio a un Samuelsson in ripresa e terzo nella gara precedente dopo una brutta prestazione nella sprint.

In casa Italia la medaglia difficile, viste le tante difficoltà nei giorni scorsi soprattutto di Tommaso Giacomel. Il 22enne è chiamato a reagire per poter sperare di portare a casa un risultato importante dopo le due deludenti gare dei giorni scorsi. In pista anche l’esperienza di Lukas Hofer, in buona forma al suo ritorno in gara e anche lui a caccia di posizioni importanti così come gli altri tre azzurri in gara: Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni.