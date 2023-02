Sci alpino, super-G femminile Mondiali Courchevel/Méribel 2023: azzurre favorite, Brignone per il bis

Si torna in pista con la velocità. Dopo la combinata, gara d’esordio vinta da una storica Federica Brignone, i Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 regalano altro spettacolo con il super-G femminile. A Cortina d’Ampezzo, ultimo super-G in Coppa del Mondo prima dell’inizio della rassegna iridata, a portare a casa la vittoria è stata Ragnhild Mowinckel davanti a Cornelia Huetter e all’azzurra Marta Bassino, mentre nella manche di due giorni fa Federica Brignone ha letteralmente dominato chiudendo davanti a Lara Gut-Behrami e a Ragnhild Mowinckel. L’appuntamento è alle ore 11.30 sulla Roc de Fer. Ma chi sono le favorite di questi Mondiali?

LE FAVORITE – L’Italia punta in alto, con ben quattro atlete in lotta per la medaglia: Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni e Sofia Goggia. La valdostana arriva dallo splendido oro in combinata nella gara d’esordio, risultato che le ha certamente dato tanta fiducia in vista delle prossime gare. Due giorni fa, Federica ha dominato la manche veloce chiudendo con un vantaggio di sette decimi sul secondo posto. Tanti rimpianti, invece, per Marta, uscita di scena nel tratto centrale di gara, ma ora ha la possibilità di rifarsi e le opportunità di medaglia sono tante vista anche la grandissima prima parte di gara che stava disputando in combinata prima della sua uscita. Occhi anche su Elena Curtoni, quarta nella manche di super-G in combinata, così come su Sofia Goggia, che due giorni fa ha sfruttato la manche di super-G come test chiudendo 20esima senza spingere e senza rischiare troppo.

L’Italia dovrà stare attenta alla norvegese Raghnhild Mowinckel e alla svizzera Lara Gut-Behrami, che occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione della classifica di specialità, ma tanta attenzione anche all’austriaca Cornelia Huetter, seconda nell’ultimo super-G in Cdm, alla padrona di casa Romane Miradoli e alla regina dello sci Mikaela Shiffrin, reduce dalla clamorosa uscita sul finale della manche di slalom in combinata.