Biathlon, staffetta mista Mondiali Oberhof 2023: l’Italia punta alla terza medaglia iridata nella specialità

L’attesa è finita. A Oberhof si parte con i Mondiali 2023 di biathlon, gara in programma da mercoledì 8 a domenica 19 febbraio che metterà ben 12 titoli in palio. Per la decima volta consecutiva sarà la staffetta mista A Oberhof si parte con i Mondiali 2023 di biathlon, gara in programma da mercoledì 8 a domenica 19 febbraio che metterà ben 12 titoli in palio. Per la decima volta consecutiva sarà la staffetta mista ad aprire la rassegna iridata, gara che scatterà alle ore 14.45. Fino ad oggi, sono sei i Paesi riusciti ad aver conquistato un titolo mondiale in questa specialità: Norvegia (2011, 2012, 2013, 2019, 2020, 2021), Germania (2008, 2010, 2017), Russia (2005, 2006), Francia (2009, 2016), Svezia (2007) e Repubblica Ceca (2015).

Nell’unica staffetta mista disputata quest’anno in Cdm, a Pokljuka, la Francia (Claude, Fillon Maillet, Chevalier-Bouchet, Simon) è riuscita ad imporsi davanti all’Italia (Bionaz, Giacomel, Wierer, Vittozzi) e alla Svezia (Nelin, Ponsiluoma, Brorsson, Öberg E.). In quell’occasione ad aprire sono stati gli uomini e a chiudere le donne, mentre ai Mondiali l’ordine sarà opposto.

I FAVORITI – Può dunque succedere di tutto e i colpi di scena non mancheranno, anche se scandinavi e francesi sembrano i favoriti per la vittoria finale della prima gara di questi Mondiali. Occhi puntati anche sull’Italia, che cerca la terza medaglia iridata nella specialità dopo il bronzo a Östersund 2019 e l’argento ad Anterselva 2020, entrambe ottenute con lo stesso quartetto (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch).