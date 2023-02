Atp Dallas 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 8 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 250 Dallas 2023 di oggi, mercoledì 8 febbraio. Giornata dedicata al completamento del primo turno, ma anche con l’esordio di alcune importanti teste di serie, direttamente al secondo turno in virtù di un bye. Spiccano i match della sessione serale che vedranno il debutto in Texas di Frances Tiafoe e Denis Shapovalov. Di seguito l’ordine di gioco.

Programma mercoledì 8 febbraio

STADIUM

Dalle ore 19:00 – Gomez vs Daniel

A seguire – Otte vs Eubanks

A seguire – (6) Wolf vs Albot

Non prima delle ore 02:00 – McDonald vs (2) Tiafoe

A seguire – (3) Shapovalov vs Wu

GRANDSTAND

Dalle ore 18:15 – Krueger/Kwiatkowski vs Blumberg/Kecmanovic

A seguire – (Q) Svajda vs Altmaier