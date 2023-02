Mondiali Courchevel/Méribel 2023: Goggia con il terzo tempo nella seconda prova di discesa

Sofia Goggia ha fatto segnare il terzo miglior tempo nella seconda prova cronometrata di discesa libera, in vista della gara in programma sabato ai Mondiali di Courchevel/Méribel. L’azzurra ha chiuso con un crono di 1.29.97, dietro alle austriache Stephanie Venier in 1.29.80 e Mirjam Puechner in 1.29.81. Più indietro le altre tre azzurre: Elena Curtoni è dodicesima in 1.30.97, Nicol Delago quattordicesima in 1.31.04 e Laura Pirovano ventiquattresima in 1.31.09. Domani è in programma la terza ed ultima prova.