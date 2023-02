Sci alpino, Goggia ricorda Elena Fanchini: “Era speciale, è stata una serata molto dura”

“Oggi è stata una giornata dura. Peccato non ho fatto in tempo a darle un mio ultimo pettorale rosso, una notizia terribile che non vorresti mai ascoltare”. Sofia Goggia ai microfoni di Rai Sport ricorda così Elena Fanchini, scomparsa ieri all’età di 37 anni dopo una grave malattia. “E’ stata una serata molto dura, abbiamo pianto tutte e ci siamo strette in un solidale abbraccio. Ora cercheremo di fare il massimo al Mondiale anche per lei, sono sicura che vorrebbe questo”, ha aggiunto la campionessa bergamasca.

“Ero andata a trovarla a Natale, in cuor mio sapevo non ne avrebbe avuti tanti davanti ed è così. Ricorderemo sempre la sua sincerità, il suo essere semplice e vera. Era speciale, non è facile quando passi tanto tempo insieme sugli sci uniti nello sport. Ci uniamo al dolore della famiglia, sapendo che ne facciamo parte anche noi”, ha concluso.