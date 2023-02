Sci alpino, discesa maschile Mondiali Courchevel/Méribel 2023: Kilde favorito, l’Italia vuole la medaglia

Si torna in pista con la velocità ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023. Dopo combinata e super-G è il momento della discesa libera, in programma sull’Eclipse a partire dalle ore 11. Nelle tre prove cronometrate l’Italia ha dato buone sensazioni con tanti azzurri tra i migliori tempi, ma in gara tutto può succedere. Sono tanti i nomi da medaglia, e c’è grande attesa per un altro duello Kilde-Odermatt. Chi sono i favoriti di questi Mondiali?

I FAVORITI – Aleksander Aamodt Kilde è il principale favorito della gara. Il norvegese è reduce dal secondo posto nel super-G e dalla prima medaglia in un Mondiale, e andrà a tutta sfruttando il suo grandissimo stato di forma. L’ultima vittoria in discesa in Coppa del Mondo risale al 21 gennaio a Kitzbuehel, e in totale quest’anno si è imposto ben cinque volte in questa specialità. Kilde deve però stare attento all’uomo dei grandi appuntamenti, l’austriaco Vincent Kriechmayr, che ai Mondiali di Cortina di due anni fa conquistò un storico bis (super-G e discesa). Marco Odermatt non ha mai vinto in discesa, ma non è da sottovalutare. Lo svizzero è capace di tutto e proverà a sbloccarsi proprio nell’appuntamento più importante.

In lotta per le medaglie anche gli azzurri, a partire da Dominik Paris, che deve rialzarsi dopo la caduta nel super-G; il 33enne stava facendo una gara fantastica e probabilmente avrebbe chiuso nelle prime posizioni, dando comunque un bel segnale in vista della discesa. Tanta attesa e curiosità per Christof Innerhofer, primo e secondo nelle prove cronometrate, così come per Florian Schieder e Matteo Marsaglia, entrambi con il terzo tempo nella terza prova. Ma l’azzurro più in forma nella specialità è Mattia Casse, che in Coppa del Mondo ha conquistato due terzi posti in Val Gardena e a Wengen.