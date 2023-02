Biathlon, inseguimento maschile Mondiali Oberhof 2023: Johannes Boe vuole il terzo oro, Giacomel chiamato reagire

Dopo la sprint di ieri, vinta dal solito Johannes Boe, si torna in pista ai Mondiali di Oberhof 2023 per l’inseguimento maschile. L’appuntamento è alle ore 15.30 sulle nevi tedesche, poco dopo la gara femminile. Tra i sessanta qualificati (prime sessanta posizioni della sprint) ci saranno anche quattro azzurri. Ma chi sono i favoriti di questi Mondiali?

I FAVORITI – Come per la sprint, e come per ogni gara di questa stagione, è una lotta Johannes Boe contro tutti. L’unica volta in cui il norvegese non ha chiuso al primo posto è stata ad Annecy-Le Grand Bornand, dove ha agganciato l’ultimo gradino del podio. La Norvegia ha tante carte da giocarsi, come abbiamo visto nella sprint, dove ha occupato le prime quattro posizioni con Boe, il fratello Tarjei, Sturla Holm Laegreid e Johannes Dale, mentre al sesto posto si è piazzato Christiansen. Ieri la Svezia ha deluso con Ponsiluoma solo 18esimo e Samuelsson 11esimo, ma i due sono pronti a rifarsi e andare a caccia di risultati importanti. Buona prestazione, invece, del padrone di casa Kuehn, ottavo con un errore al poligono.

In casa Italia è Tommaso Giacomel quello più in forma nonostante una prestazione sotto le aspettative al poligono nella sprint, dove ha commesso tre errori chiudendo al 17esimo posto. Insieme a lui al cancelletto di partenza Lukas Hofer (28esimo con buone risposte al suo rientro in gara), Patrick Braunhofer (50esimo) ed Elia Zeni (53esimo).