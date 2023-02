NBA 2022/2023: i Lakers vincono anche senza LeBron, la prima di Doncic-Irving è una sconfitta a Sacramento

Ecco i risultati di oggi in NBA, dove nella notte italiana tra sabato 11 e domenica 12 febbraio si sono disputati nove match validi per la regular season. Spicca la vittoria dei Los Angeles Lakers, che nonostante la pesante assenza di LeBron James riescono a superare i Golden State Warriors per 109-103. Merito dei 26 punti di Schroder, ma anche della doppia doppia di Anthony Davis. Torna invece in campo dopo l’infortunio Luka Doncic, ma il suo esordio con Kyrie Irving, sbarcato in Texas dai Nets, non è vittorioso. I Dallas Mavericks vengono infatti battuti all’overtime dai Sacramento Kings, trascinati dai 36 punti di De’Aaron Fox, per 133-128.

Tutto facile per le favorite a Est, che portano a casa la vittoria e proseguono la loro marcia verso i play-off. Si tratta dei Miami Heat (battuti ai supplementari gli Orlando Magic), i Cleveland Cavaliers (piegati di 10 i Bulls), i New York Knicks (sconfitti gli Utah Jazz di Fontecchio, in campo appena 5 minuti) e i Philadelphia 76ers (in grado di espugnare Brooklyn). Dodicesima sconfitta consecutiva invece per i San Antonio Spurs, che cedono il passo agli Atlanta Hawks e restano ancorati al fondo della Conference a Ovest. Infine, vincono i Washington Wizards di Beal ma soprattutto i Denver Nuggets, guidati dal solito Nikola Jokic con la ventesima tripla doppia della stagione (30 punti, 16 rimbalzi e 10 assist).