Sakkari-Kvitova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023

Maria Sakkari sfiderà Petra Kvitova ai quarti di finale del Wta 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. Nonostante tante difficoltà e tre match vinti 2 set a 1, la finalista uscente prosegue il suo percorso nel deserto californiano e mette nel mirino le semifinali. Partirà favorita contro la ceca Kvitova, che sta vivendo due settimane fantastiche ma potrebbe accusare le fatiche dell’ottavo contro Pegula, portato a casa solo al tie-break del terzo, peraltro vinto 13-11. Sakkari conduce 4-3 nei precedenti e ha vinto l’ultimo proprio lo scorso anno a Indian Wells, ma agli ottavi.

Sakkari e Kvitova scenderanno in campo nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 marzo, non prima delle ore 02.00. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Sakkari e Kvitova. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.