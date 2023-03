Gauff-Sabalenka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023

Coco Gauff sfiderà Aryna Sabalenka ai quarti di finale del Wta 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. Sfida di altissimo livello nella parte bassa del tabellone, dove a contendersi il pass per la semifinale saranno le due teste di serie più alte. A partire favorita sarà ovviamente la campionessa dell’Australian Open, che in questo 2023 ha perso una sola partita ed è reduce da una bella vittoria ai danni dell’ostica Krejcikova agli ottavi. Guai però a sottovalutare la beniamina di casa, che al turno precedente ha faticato contro Peterson riuscendo però a salvarsi. Chissà che quella vittoria sofferta non possa rappresentare un trampolino di lancio. Da non sottovalutare neppure il fattore tifo, con Gauff che sarà supportata da tutto il pubblico presente sugli spalti. Occhio anche ai precedenti, con Gauff che conduce 3-1.

Gauff e Sabalenka scenderanno in campo mercoledì 15 marzo, non prima delle ore 21.00. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra la campionessa dell’Australian Open e la tennista americana. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.