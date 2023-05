Rybakina-Ostapenko in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Elena Rybakina se la vedrà contro Jelena Ostapenko nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2023, quinto WTA 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. La tennista kazaka ha superato a sorpresa la numero uno al mondo e due volte campionessa del torneo Iga Swiatek, costretta al ritiro nel corso del terzo set. Ostapenko ha invece sconfitto in tre set Paula Badosa, riempiendola di vincenti. La giocatrice lettone è avanti 2-1, tuttavia è stata sconfitta nel più recente, a inizio anno in quel di Melbourne. Chi partirà favorita? Difficile sbilanciarsi. Sicuramente la terra rossa si sposa meglio col gioco di Ostapenko, tuttavia Rybakina ha dimostrato di essere competitiva su tutte le superfici e con il suo servizio può fare la differenza. Ciò su cui non ci sono dubbi è che sarà un match avvincente e tutto da vivere.

Rybakina e Ostapenko scenderanno in campo venerdì 19 maggio, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la semifinale tra Rybakina e Ostapenko garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.