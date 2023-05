Olympiacos-Monaco oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Final Four Eurolega 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olympiacos-Monaco, sfida valida come semifinale delle Final Four dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Comincia la due giorni di adrenalina e passione a Kaunas, dove le quattro migliori squadre del continente si sfidano su gara secca alla caccia del titolo. I greci, primi nella regular season, ai playoff hanno dato vita a una serie memorabile contro il Fenerbahce, mentre i francesi hanno superato l’ostacolo rappresentato dal Maccabi Tel Aviv, anche in questo caso a gara-5. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di venerdì 19 maggio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Olympiacos-Monaco di Eurolega.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oppure in streaming sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, da inizio gennaio è possibile vedere una selezione di partite dell’Eurolega anche su Dazn, e la partita in questione rientra tra queste. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della partita, oltre a tutti i risultati e alla classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.