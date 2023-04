Ruud-Kecmanovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Estoril 2023

Casper Ruud affronterà Miomir Kecmanovic nella finale dell’Atp 250 di Estoril 2023. Dopo le difficoltà di inizio stagione, il tennista norvegese è tornato a sfoggiare il suo miglior tennis e l’ha fatto non appena il circuito si è spostato sulla sua amata terra rossa. Nel corso del torneo portoghese non ha sempre brillato (ben due i set lasciati per strada), ma è comunque approdato con merito all’atto conclusivo. A contendergli il titolo sarà il serbo Kecmanovic, che invece è apparso ingiocabile per tutta la settimana. Appena 17 giochi persi in quattro match e un tennis davvero efficace che ha messo in difficoltà tutti gli avversari affrontati. Come se non bastasse, a testimonianza del feeling con le condizioni di gioco, ha raggiunto anche la finale in doppio. Kecmanovic è avanti 2-0 nei precedenti, ma ha perso l’unico sulla terra (non conteggiato ufficialmente) nelle qualificazioni degli Internazionali d’Italia del 2019.

Ruud e Kecmanovic scenderanno in campo nella giornata di domenica 9 aprile, alle ore 16.30 (le 15.30 locali). Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.