Media Spagna: Benzema rifiuta gli arabi e resta al Real Madrid

I dubbi sul futuro di Karim Benzema dovuti alla sua continuità si stanno sciogliendo poco a poco. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, i tanti milioni di euro offerti non gli hanno fatto cambiare idea di restare al Real Madrid almeno per un’altra stagione. Almeno, è così che l’hanno inviata ai responsabili del trasferimento della proposta calcistica saudita, determinati a reclutare stelle, ma nel caso del francese non sembra essere il momento per andare in Oriente. Ha ancora sfide davanti al Real Madrid.La storia tra l’Arabia Saudita e Benzema non finisce qui, visto che l’offerta fatta parla del lancio di un’accademia calcistica alla quale l’attaccante nominerà e metterà la sua immagine. L’accordo può andare oltre. L’affiatamento è totale tra l’Arabia Saudita e Benzema, ma giocare a calcio continua ad essere riservato al Real Madrid, almeno fino all’estate del 2024, quando ormai Benzema avrà giocato per quindici stagioni nel club spagnolo.