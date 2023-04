Muller-Carballes Baena in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Marrakech 2023

Alexandre Muller affronterà Roberto Carballes Baena nella finale dell’Atp 250 di Marrakech 2023. A contendersi il titolo in Marocco saranno due outsider, giunti a sorpresa all’atto conclusivo ma protagonisti di un’ottima settimana. Da un lato il francese Muller, partito addirittura dalle qualificazioni e capace di sconfiggere sul suo cammino Gasquet e Musetti. Dall’altro lo spagnolo Carballes Baena, che tra le sue vittime annovera la seconda testa di serie Evans. Per Muller si tratta della prima finale in carriera, mentre lo spagnolo ha già vinto un titolo (Quito 2018) ma non è mai entrato in top 50, traguardo che invece taglierebbe in caso di successo. Carballes ha vinto l’unico precedente, nel 2019 sulla terra rossa del Roland Garros.

Carballes e Muller scenderanno in campo nella giornata di domenica 9 aprile, alle ore 16.00 (le 12.00 locali). Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.