Rune-Medvedev in tv in chiaro: orario, canale e diretta streaming finale Internazionali d’Italia 2023

Holger Rune affronterà Daniil Medvedev nella finale degli Internazionali d’Italia 2023. A contendersi il titolo al Foro Italico saranno due giocatori alla prima finale in carriera sui campi romani, ma protagonisti di un torneo davvero positivo. Il tennista danese ha sconfitto sul suo cammino avversari del calibro di Djokovic e Ruud e, pur lasciando qualche set per strada, è approdato meritatamente all’atto conclusivo. Medvedev invece si è scoperto amante della terra battuta e, nonostante un tabellone oggettivamente alla portata, è stato bravo a superare in semifinale l’ostico Medvedev. Rune ha vinto l’unico precedente, poche settimane fa sulla terra rossa di Monte-Carlo.

Il match è in programma domenica 21 maggio alle ore 16:00 e sarà visibile su Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà infine possibile seguire il match anche in diretta e in chiaro su Italia 1. In alternativa, anche Sportface.it seguirà questa finale. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto e per tutto l’arco del torneo capitolino.