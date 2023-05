Allegri-Szczesny, cosa aveva detto il portiere dopo il ko di Siviglia (VIDEO)

Cosa aveva detto il Wojciech Szczesny dopo la sconfitta contro il Siviglia che non è piaciuto a Massimiliano Allegri? Ecco il video con le parole del portiere polacco. “A fine partita dovremmo star sempre zitti, a caldo si possono dire cose inesatte e già faccio fatica io. La squadra ha fatto tutto quello che poteva fare, non è stata remissiva” ha dichiarato Allegri, in riferimento alle dichiarazioni di Szczesny. Quest’ultimo, a caldo, aveva infatti dichiarato: “Se faccio tante parate in una partita non è un buon segno. Alla fine sono state inutili, grande delusione“.