Europei a squadre marcia Podebrady 2023, risultati e classifica: oro Italia nella 20 km femminile, Palmisano seconda

Fantastico rientro di Antonella Palmisano, che chiude al secondo posto la 20 km femminile e trascina l’Italia alla conquista della medaglia d’oro negli Europei a squadre di Marcia di Podebrady 2023. L’atleta azzurra ha trascorso tutta la gara nelle posizioni di vertice, tenendo un ottimo ritmo e giocandosi la vittoria fino alla fine. Purtroppo per soli due secondi si è dovuta arrendere alla greca Ntrismpioti, ma si gode comunque il suo crono di 1h29:19, che lascia ben sperare per i Mondiali di Budapest.

Palmisano può comunque consolarsi (non che la seconda piazza sia da buttare) con l’oro a squadre. Insieme a Valentina Trapletti, ottava, e Alexandrina Mihai, undicesima, ha infatti portato i colori azzurri sul gradino più alto del podio. Preceduto l’Ucraina, che nonostante due atlete tra le prime cinque non è riuscita ad imporsi. Sul gradino più basso del podio infine la Francia. Appuntamento ora alle 14:10 con la 20 km maschile in cui sarà al via, tra gli altri, Massimo Stano.

20 KM FEMMINILE

PODIO SQUADRE

Italia 21 Ucraina 25 Francia 37

RISULTATI GARA

Ntrismpioti (GRE) 1:29.17 Palmisano (ITA) +0.02 Cabecinha (POR) +0.18

8. Trapletti +2.52

11. Mihai +3.38

18. Giorgi +5.17