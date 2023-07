Rublev-Bublik oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Andrey Rublev affronterà Alexander Bublik negli ottavi di finale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. In tanti, dopo il sorprendente trionfo di due settimane fa nell’ATP 500 di Halle, nutrivan dubbi sul fatto che il tennista kazako potesse trovare forse per la prima volta nella sua carriera la continuità necessaria per poi fare anche un ottimo risultato sui prati londinesi. E invece Bublik ha impressionato nel corso della prima settimana dei Championships, mettendo in mostra un tennis di alto livello e soprattutto una solidità a livello mentale che di certo non gli è quasi mai appartenuta. Sarà, quindi, un match molto ostico per Andrey Rublev quest’oggi. E che si preannuncia piuttosto interessante. Non a caso si è guadagnato l’onore del Centre Court.

Rublev e Bublik scenderanno in campo domenica 9 luglio alle ore 14:30 sul Centre Court. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.