Roland Garros 2023, via alle qualificazioni: l’analisi dei tabelloni e le chances degli azzurri

Ci siamo, partono lunedì 22 maggio le qualificazioni del secondo slam stagionale, il Roland Garros 2023. Cinque giornate di incontri in cui 128 uomini e altrettante donne proveranno a conquistare l’accesso ai main draws di uno dei quattro eventi tennisti più importanti al mondo attraverso tre sfide in cui ci si gioca la gloria e anche un cospicuo prize money. Come da tradizione negli ultimi anni, l’Italia si presenta con una folta pattuglia di rappresentanti, ben sedici in totale. Andiamo ad analizzare i sorteggi e le possibilità degli azzurri slot per slot.

QUALIFICAZIONI MASCHILI

(2) Hanfmann vs Bellucci

(WC) Atmane vs Kolar

Polmans vs (WC) Mayot

E.Ymer vs (17) Passaro

L’urna di certo non è andata della direzione di Francesco Passaro e ancor di più in quella di Mattia Bellucci. Yannick Hanfmann senza ombra di dubbio era la testa di serie da evitare a tutti i costi, visto il livello di gioco mostrato e i risultati ottenuti negli ultimi appuntamenti di Madrid e Roma. Il tedesco è il chiaro favorito per la qualificazione in questo slot, a maggior ragione considerando che i due azzurri non stanno vivendo un periodo esattamente brillante.

(3) Gojo vs Dzumhur

Nardi vs Tabilo

Vavassori vs (WC) Droguet

Couacaud vs (20) Misolic

Altra zona di tabellone piuttosto complicata per i due azzurri presenti. Nardi affronta un Alejandro Tabilo che una settimana fa ha trionfato nel challenger di Francavilla ed eventualmente al secondo turno potrebbe trovare il numero tre del seeding Borna Gojo, qui autore di un ottimo torneo lo scorso anno e ora ad un passo dalla top-100 della classifica. Il tennista marchigiano ha poi le qualità per esaltarsi in questo contesto, quindi nulla resta precluso, compreso un terzo turno contro Vavassori, che ha le possibilità di superare i due round d’apertura.

(5) Duckworth vs Bonadio

Blancaneaux vs Ilkel

Nava vs Kuzmanov

(WC) Gea vs (28) Broady

Riccardo Bonadio alla soglia dei trent’anno si sta confermando e sta forse anche facendo meglio rispetto alla stagione 2022, la migliore della sua carriera. In questi mesi ha continuato ad alzare l’asticella, giocando spesso a livello ATP e togliendosi anche alcune soddisfazioni. Il tabellone non è proibitivo, con al primo turno Duckworth che è sì la testa di serie numero cinque, ma fino a pochi giorni fa era a giocare sul cemento in Corea del Sud. E anche tra gli altri protagonisti di questo slot non c’è nessun ostacolo proibitivo.

(6) Kotov vs Geerts

Laaksonen vs Olivieri

Maestrelli vs Andreev

Ficovich vs (19) Brouwer

Francesco Maestrelli non sta vivendo una grande stagione, seppur durante le qualificazioni di Roma qualche segnale di risveglio si è visto. Le cose non stanno andando meglio al suo avversario di primo turno, con il bulgaro Andreev reduce da una striscia di quattro sconfitte. Anche in questo caso non ci sono avversari sulla carta insormontabili, ma i favori del pronostico devono necessariamente andare a Kotov.

(7) Watanuki vs Pellegrino

Gerasimov vs Lokoli

Cobolli vs (WC) Erhard

Navone vs (26) Klein

Altro slot che potrebbe regalare soddisfazioni ai nostri, perché il Cobolli ammirato nel corso dell’ultimo mese e mezzo può certamente ambire alla qualificazione. Il primo turno contro la wild card Erhard è assolutamente alla portata e anche eventualmente Klein e Watanuki sono giocabili. E chissà che non possa arrivare anche una sorpresa da parte di Andrea Pellegrino.

(12) Zeppieri vs Basilashvili

Sousa vs Rodriguez Taverna

Giustino vs Ferreira Silva

Johnson vs (21) Bergs

Giulio Zeppieri lo scorso anno su questi campi riuscì a centrare la sua prima qualificazione in uno slam e dodici mesi dopo si ripresenta da testa di serie in tabellone. Il sorteggio gli ha donato uno slot ricco di veterani del circuito: si parte con un Basilashvili in crisi nera ormai da tempo immemore e al secondo round potrebbe esserci Joao Sousa, il quale arriva a questo appuntamento con sette sconfitte consecutive sul groppone. Altro top-50 presente anche Steve Johnson, che sul rosso non destava preoccupazione agli avversari neanche nei suoi momenti migliori. Lorenzo Giustino, entrato in extremis, ha subito un primo turno ostico contro Ferreira Silva.

(13) Piros vs Koepfer

Delbonis vs Mejia

Seyboth Wild vs Bellier

Berankis vs (30) Brancaccio

Raul Brancaccio dopo un ottimo inizio di stagione non sta vivendo un periodo di buoni risultati e seppur qui sia la 30esima testa di serie è difficile immaginarsi una qualificazione. Un Berankis che ormai sul rosso tende a non giocarsi quasi mai resta un ostacolo abbordabile, ma già al secondo turno Seyboth Wild potrebbe rappresentare una partita molto complessa. Il brasiliano dopo varie vicissitudini si è risollevato in questa prima parte del 2023 e sembra avere tutte le intenzioni di tornare a breve tra i primi 100 del mondo. Come se non bastasse, è presente anche l’imbattibile Koepfer degli ultimi tempi.

(14) Ofner vs Noguchi

Kicker vs Choinski

Bolt vs Krutykh

Agamenone vs (24) Diaz Acosta

L’italoargentino lo scorso anno riuscì ad entrare da lucky loser ma quest’anno dovrà faticare molto per riuscire ad agguantare il tabellone principale. Si parte subito contro un avversario che sta vivendo un grandioso 2023: il ventiduenne Diaz Acosta è in striscia positiva da dieci partite e si è aggiudicato gli ultimi due tornei challenger giocati, prima a Savannah e poi ad Oeiras.

(15) Bagnis vs Darderi

Hong vs Gigante

(WC) Added vs Marterer

Coppejans vs (32) Martinez

Sorteggio complicato anche per Luciano Darderi, che inoltre sta attraversando un momento difficile sul piano dei risultati. Matteo Gigante fa il suo esordio in uno slam e nel caso le sue condizioni fisiche fosse buone – il che è sempre un grosso punto interrogativo – potrebbe anche fare bene nei primi due turni. Marterer e Martinez sembrano ostacoli abbastanza complicati per tutti in questo slot.

QUALIFICAZIONI FEMMINILI

(2) Stefanini vs Chwalinska

Timofeeva vs Melnikova

Townsend vs Stevanovic

Bandecchi vs (20) Juvan

Decisamente sfortunata la nostra Lucrezia, che a Parigi cerca di bissare la qualificazione ottenuta a inizio anno a Melbourne. Maja Chwalinska non ha vinto molte partite ultimamente ed è spesso alle prese con vari problemi di natura fisica, ma resta una ragazza talentuosa e con un tennis molto brillante. Timofeeva è un’altra giovane classe ’03 in grande crescite a Taylor Townsend ha dimostrato in questi ultimi giorni a Firenze e ancor prima a Roma di essere tornata su ottimi livelli ed è probabilmente la favorita per accedere al main draw.

(8) Golubic vs Hunter

Tubello vs Barthel

Krueger vs Miyazaki

Brancaccio vs (24) Boulter

Grazie ad un ottimo inizio di 2023 arriva anche l’esordio slam di Nuria Brancaccio, che potrebbe anche togliersi una bella soddisfazione. Katie Boulter è spesso infortunata e quando non lo è tende ad evitare la terra battuta: infatti è reduce da una tourneé di tornei ITF sul cemento asiatico. Sperando non paghi l’emozione della prima volta, la tennista campana potrebbe anche andare avanti.