Udinese-Lazio, Sottil: “Il rigore era simulazione. Rinnovo? Felice di proseguire qui”

“Il rigore non è rigore, è simulazione. Di solito non faccio polemiche con gli arbitri, sono umani e possono sbagliare. Viene dato un rigore che l’ho visto e rivisto: Masina è fermo e Immobile gli va addosso e si lascia cadere. È un grande dispiacere, non voglio togliere meriti alla Lazio”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil dopo la sconfitta contro la Lazio. “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, giocato alla pari, ci è mancato solo il gol ma siamo stati imprecisi. La squadra mi è piaciuta molto – ha spiegato l’allenatore dei friulani ai microfoni di DAZN – poi siamo calati ma perché siamo contati da mesi con molti titolari fuori per infortunio. Lo dico non per piangere ma a questo livello la Lazio è forte e ti mette in difficoltà. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, siamo cresciuti nel gioco e in personalità. Il rinnovo di contratto? Sono molto contento di continuare il percorso con questi ragazzi straordinari e di poter migliorare ancora. Siamo dispiaciuti perché volevamo fare punti, ora pensiamo a recuperare per la Salernitata”, ha concluso Sottil.