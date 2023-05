Italia-Brasile, programma e telecronisti Rai Mondiali Under 20 2023

Il programma e i telecronisti sulla Rai di Italia-Brasile, match valido per la prima giornata dei gironi dei Mondiali Under 20 2023 in Argentina. Subito un impegno assai complicato per gli azzurrini di Nunziata, che vanno a caccia di un esordio positivo nella rassegna Fifa per le U20. Ma la nostra rivale è sicuramente una formazione molto complicata: chi vincerà? Si parte alle ore 23 di domenica 21 maggio.

Italia-Brasile sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Giacomo Capuano.