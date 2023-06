Roland Garros 2023, Paolini esce di scena al secondo turno: l’azzurra cede il passo a Danilovic

Prosegue la giornata no per il tennis azzurro al Roland Garros 2023. E’ stata infatti eliminata al secondo turno Jasmine Paolini, battuta in due set da Olga Danilovic, giocatrice proveniente dalle qualificazioni. 6-2 7-5 il punteggio in favore della tennista serba, dominante nel parziale d’apertura e bravissima a recuperare dall’1-5 nel secondo set, imponendosi in volata. Dopo 1h36′ di battaglia, Paolini è dunque costretta ad arrendersi e saluta Parigi. Al terzo turno ci va quindi Danilovic, capace di centrare la decima vittoria di fila (peraltro tutte due set a zero): la sua prossima avversaria sarà Ons Jabeur.

CRONACA – Avvio in salita per Paolini, che manca due palle break nel game d’apertura e subisce il break nel quarto gioco. La chance per ricucire il gap se la procura subito, ma Danilovic è brava ad annullare una delicata palla break e consolidare il vantaggio. Si tratta di fatto di un punto di non ritorno per quanto riguarda il set dato che l’azzurra perderà nuovamente la battuta nel finale, arrendendosi per 6-2. Paolini però è bravissima a reagire e tutti i break che non ha conquistato nel parziale d’apertura se li riprende nel secondo, issandosi rapidamente sul 5-1. Danilovic però si conferma un osso duro e non molla anzi, proprio nel momento più difficile sale in cattedra e ristabilisce la parità grazie a un parziale di 16 punti a 4. Jasmine torna a palla break, guadagnandosene ben tre sul 5-5, ma l’inerzia è ormai dalla parte della giocatrice serba, che tiene il servizio e conquista il break nel game seguente. Grazie a ben sei giochi di fila, dunque, completa l’opera e stacca il pass per il terzo turno.