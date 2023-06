Roma, Dybala: “Fiero di noi e dei tifosi. Giocare per questa squadra è un onore”

Attraverso un post sui social, Paulo Dybala ha rotto il silenzio dopo la finale di Europa League persa ai calci di rigore contro il Siviglia. “Fiero di NOI e Fiero di VOI, tutti i tifosi che ci hanno seguito fino a Budapest e chi ci ha supportato da casa e dall’Olimpico, a prescindere dall’esito, abbiamo dato il massimo! Giocare per questa squadra non è solo uno sport o un lavoro ma un ONORE” ha scritto l’argentino, autore del gol del momentaneo 1-0 a Budapest. Dybala era poi uscito a metà ripresa, non essendo evidentemente al meglio fisicamente, per poi dopo il triplice fischio scoppiare in lacrime per l’esito della finale. “Abbiamo gioito insieme durante questo percorso e anche pianto, lacrime di sofferenza che dimostrano il valore che abbiamo dato per questa gente. Forza Roma sempre“, ha concluso Dybala.