Roma, il ct dell’Algeria Belmadi: “Aouar? Ha un grande potenziale, potrà fare molto bene”

Djamel Belmadi, commissario tecnico dell’Algeria, ha parlato in conferenza stampa di Houssem Aouar, giocatore in procinto di trasferirsi alla Roma: “Aouar è ​​un giocatore con un potenziale immenso e non vedo perché non dovrebbe tornare a questo livello alla Roma”. Durante i primi anni della sua carriera, il nativo di Lione era considerato uno degli astri nascenti del panorama mondiale. Negli ultimi anni invece il suo rendimento si è abbassato e non di poco, arrivando a collezionare appena 1 gol e 1 assist nelle 18 partite stagionali. Nella capitale, per lui, ci sarà la grande occasione di tornare ai suoi livelli.