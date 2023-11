Repubblica Ceca-Canada in tv: data, orario, canale e diretta streaming Billie Jean King Cup Finals 2023

La seconda semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2023, di scena sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna), metterà di fronte Repubblica Ceca e Canada. Fernandez e compagne hanno vinto facilmente il girone, archiviando sia la pratica Spagna che quella Polonia dopo i due singolari. Merito della finalista degli US Open 2021 e della giovanissima Stakusic. La compagine ceca ha invece liquidato la Svizzera per poi superare in rimonta gli Usa, affidandosi a Vondrousova e Krejcikova/Siniakova, reduci dalle Wta Finals di Cancún. A scendere in campo con i favori del pronostico, saranno le ceche, ma guai a sottovalutare il Canada, che finora ha conquistato tutti e sei i punti a disposizione. In palio un pass per la finale contro Italia o Slovenia.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

Repubblica Ceca e Canada scenderanno in campo sabato 11 novembre a partire dalle ore 16.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è garantita anche una diretta streaming. Questa è fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento attraverso il portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per i possessori di abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’altra semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2023 fornendo ai propri lettori news e aggiornamenti.