Humbert-Shevchenko in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Metz 2023

Ugo Humbert se la vedrà contro Alexander Shevchenko nell’ultimo atto del torneo ATP 250 di Metz 2023 (cemento indoor). Il padrone di casa, reduce dalla vittoria sul nostro Fabio Fognini, va alla caccia del quarto titolo della carriera sul circuito maggiore. Dall’altra parte trova il russo, per la prima volta nella finale in un appuntamento così importante. Quest’ultimo in semifinale ha interrotto i sogni del pubblico transalpino di assistere ad un derby tutto francese grazie al successo nei confronti della wild card locale Pierre-Hugues Herbert. A partire favorito secondo le quote dei bookmakers sarà Humbert, che nelle ultime settimane sta giocando un tennis di altissimo livello. Anche Shevchenko vuole ben figurare nell’ultima apparizione della stagione, dopo un anno che lo ha visto definitivamente mettere la tenda tra i primi cento giocatori del mondo.

Humbert e Shevchenko scenderanno in campo sabato 11 novembre. I due giocatori sono pianificati sul Center Court come secondo ed ultimo incontro di giornata con inizio fissato non prima delle ore 16.30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue il Moselle Open attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). La partita, inoltre, sarà trasmessa in differita da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima tra Humbert e Shevchenko fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.