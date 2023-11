Giana Erminio-Virtus Verona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giana Erminio-Virtus Verona, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono a ridosso della zona playout e sperano di aumentare il loro vantaggio per mettersi in una posizione di classifica più tranquilla. La compagine veneta, dal suo canto, è a sei punti dal Mantova capolista e vuole provare ad accorciare le distanze. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 11 novembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

