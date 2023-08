Qualificazioni Us Open 2023, programma e italiani in gara oggi mercoledì 23 agosto

Terminata la prima giornata con un bilancio di cinque vittorie e sette sconfitta, sono sei gli azzurri che ancora devono esordire nelle qualificazioni degli Us Open 2023. Un ordine di gioco un po’ beffardo ha fatto sì che molti di questi finissero per essere programmati in contemporanea, ma andiamo a vedere nel dettaglio chi scenderà in campo a Flushing Meadows per il primo turno del tabellone cadetto oggi, mercoledì 23 agosto. In ordine cronologico i primi protagonisti dovrebbero essere Flavio Cobolli, opposto al forte svizzero Luca Riedi, e Fabio Fognini, con il ligure che è costretto a giocare le qualificazioni in un torneo dello slam per la prima volta dagli Us Open 2007. Sedici anni dopo, l’ex top-10 sfida il ceco Mensik alla ricerca dell’accesso al secondo round.

Esordio in un torneo dello Slam per Edoardo Lavagno, che dovrà vedersela contro il tunisino Dougaz, mentre Stefano Travaglia – che a inizio anno era sprofondato anche fuori dai primi 400 del ranking mondiale – torna ad avere la classifica per disputare le quali di un major e affronta un altro veterano come Norbert Gombos. A chiudere il programma Andrea Vavassori contro l’ex top-30 Dzumhur e uno degli azzurri più in forma, ovvero Matteo Gigante, che invece sfida il numero uno del college tennis statunitense Eliot Spizzirri.

ORDINE DI GIOCO COMPLETO

COURT 5: Quinto match dalle 17.00 – Spizzirri vs Gigante

COURT 12: Terzo match dalle 17.00 – Mensik vs Fognini

COURT 6: Quinto match dalle 17.00 – Dzumhur vs Vavassori

COURT 8: Quarto match dalle 17.00 – Dougaz vs Lavagno

COURT 14: Terzo match dalle 17.00 – Riedi vs Cobolli

COURT 15: Quarto match dalle 17.00 – Travaglia vs Gombos