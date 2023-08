Highlights Italia-Bosnia 3-0: Europei volley femminili 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 73

Il video con gli highlights di Italia-Bosnia 3-0 (25-21, 25-17, 25-19), match valido per gli Europei di volley femminili 2023. Prosegue il percorso netto delle azzurre, che superano agevolmente la Bosnia in quel di Torino e consolidano il primato del girone. Protagonista in positivo Paola Egonu, che alla prima da titolare – chiamata a sostituire l’infortunata Antropova – ha risposto presente e convinto. Di seguito ecco le immagini salienti dell’incontro.